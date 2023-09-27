Москвичку шантажируют плененным в зоне СВО сыном для поджога военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы получила звонок от неизвестного, потребовавшего от нее поджечь местный военкомат. В противном случае звонивший угрожал расправиться с ее сыном, находящимся в зоне СВО, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчину пообещали отпустить лишь в том случае, если 70-летняя пенсионерка изготовит «коктейль Молотова» и бросит его в военкомат. Однако женщина отказалась выполнять задание и обратилась в полицию.

Пожилая женщина получила звонок по видеосвязи от неизвестных в сентябре. Он поступил с бельгийского номера. После того как пенсионерка взяла трубку, мужчина в маске показал ее 51-летнего сына, призванного на службу в рамках частичной мобилизации. Неизвестный заявил, что россиянин находится в плену у украинских солдат. Москвичке предложили выполнить задание по поджогу военкомата в обмен на освобождение сына. Однако она решила обратиться в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщалось ранее, власти Донецкой Народной Республики и волонтеры позволили плененным украинским военным встретиться с родственниками. По словам волонтера Марины Шифоны, семеро военнослужащих встретились с членами своих семей. Они приехали с Украины, а также из стран Евросоюза.