В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Главное управление МЧС по столице экстренно предупредило москвичей о наступлении сильной жары с 3 по 6 августа, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на прогноз Росгидромета. Сам Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары: температура составит до 30-33 градусов тепла. Предупреждение в столице действует до утра 5 августа.

По информации синоптиков Росгидромета в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса, — сказано в сообщении МЧС.

Горожанам рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. Кроме того, рекомендовано воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоёмах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 5 и 6 августа температура в Москве достигнет 30 градусов тепла, а в самом центре столицы поднимется до 32 градусов. В воскресенье, 7 августа, в город придут грозовые дожди и жара начнет спадать. Он добавил, что до воскресенья осадков в столице не ожидается, а ночи, несмотря на жару, будут комфортными. Температура в это время суток будет составлять порядка 10–15 градусов тепла.

До этого Шувалов заявил, что аномально жаркая погода, которая накрыла Западную Европу, до России не дойдет. По его словам, особенно жаркие процессы в Европе постепенно заканчиваются, повторного резкого потепления пока не ожидается.