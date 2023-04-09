Москвичам пообещали солнечную Пасху Синоптик Тишковец: в Пасху москвичей ожидает солнечная погода до +13 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освящение пасхальных яиц и куличей во время празднования Пасхи у Свято- Даниловского монастыря

В пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров могут подняться до отметки в 13 градусов тепла. В течение недели дневная температура будет доходить до +18 градусов.

Начиная со вторника и до конца ближайшей семидневки инициативу в атмосфере вновь перехватит область повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 13-18, что соответствует первомайским климатическим показателям, — сказал Тишковец.

При этом он отметил, что 14 апреля температура ночью может опуститься до минус одного градуса из-за холодных ветров арктического антициклона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

До этого Вильфанд рассказывал, что в начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от семи до девяти градусов, а ночная — от трех до восьми градусов тепла. Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в девять–10 градусов являются уже комфортной погодой.