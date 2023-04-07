Москвичам пообещали недолгую майскую погоду в апреле Гидрометцентр: майская погода ожидает москвичей на следующей неделе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16-18 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

В Москве в середине следующей недели будет майская погода. Температура ожидается на 4-6 градусов выше нормы. Уже в воскресенье прогнозируется до 13-14 градусов тепла, в понедельник — до 13-16 градусов тепла, а во вторник и среду — уже даже до 18 плюс градусов, — пообещал метеоролог.

При этом в пятницу, 14 апреля, по словам Вильфанда, холодный воздух обусловит прохладную погоду, которя будет компенсироваться солнцем. Температура водуха понизится до 7-10 градусов. В субботу ожидается до плюс 11-14 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от 7 до 9 градусов, а ночная — от 3 до 8 градусов. Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в 9–10 градусов являются уже комфортной погодой.