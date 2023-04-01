Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля Вильфанд пообещал москвичам не теплую, но комфортную погоду в начале апреля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В начале апреля погода в Москве будет не теплой, но достаточно комфортной, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура будет держаться на отметке от 7 до 9 градусов, а ночная — от 3 до 8 градусов.

Такая температура примерно на два градуса выше нормы, но небо не будет ясным, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы, — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что бурного тепла ждать не стоит, однако значения в 9–10 градусов являются уже комфортной погодой.

Кроме того, метеоролог рассказал, что уже после 5 апреля жители юга России могут переходить на летнюю резину. Москвичам же, по словам Вильфанда, следует подождать до 10 апреля. Согласно прогнозам синоптика, сильных осадков не ожидается, однако могут быть небольшие дожди.

В конце марта руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается ослабление дождей, а местами осадков и вовсе не будет.