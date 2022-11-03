Москвичам пообещали нетипичную для ноября погоду в праздничные дни Метеоролог Шувалов пообещал до плюс пяти градусов в праздники в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К предстоящим праздникам в столицу придет хорошая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что в Москве прекратятся осадки, а температура воздуха прогреется до пяти градусов тепла.

В предстоящие праздники нас ждет хорошая антициклональная погода. Правда, ожидается начало ночных заморозков — до минус 5 градусов по Москве и до минус 7 градусов по Московской области. В дневное же время температурное значение составит плюс 3–5 градусов. В то же время в столице ожидается достаточно слабый ветер, а осадки и вовсе прекратятся, — заявил Шувалов.

Ранее в Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег. Вопреки прогнозам синоптиков он начался не ночью, а днем. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях выпало до 3 см снега.

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