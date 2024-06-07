Москвичам дали неутешительный прогноз погоды в выходные Синоптик Шувалов пообещал москвичам выходные без дождей и жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближайшие выходные в Москве будут без дождей и аномальной жары, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, пик самых сильных и интенсивных осадков уже пройден. Дальше погода в столице будет успокаиваться и становиться менее дождливой, добавил он.

В субботу и воскресенье официальный прогноз — преимущественно без осадков. Локально возможны кратковременные [дожди]. При этом теплая погода сохранится. Ожидается 23–25 градусов тепла, — пояснил синоптик.

Давление, по словам Шувалова, в выходные сильно скакать не будет, оно остается приблизительно равным климатической норме. При этом синоптик предупредил, что ветер в Москве будет только при наличии грозовых туч, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Москве со вчерашней ночи не прекращается дождь, он затопил дороги столицы. Очевидцы делятся в соцсетях видео последствий мощного ливня и града. На кадрах можно заметить, что люди передвигаются по улицам по колено в воде, а машины ездят по дорогам, словно по реке.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на текущей неделе в Москве прольется большое количество осадков. По его словам, их объем может дойти до 50 мм.