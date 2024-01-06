Москвич пытался приготовить шашлык во дворе ЖК, но поджарил лицо

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Москвич получил серьезные ожоги лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе ЖК, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина с друзьями решили не ехать на дачу и вышли готовить мясо прямо возле дома в Марьиной Роще. Полиция проводит проверку.

Как стало известно каналу, 34-летний Алексей вылил на угли жидкость для розжига и неудачно поджег. Отмечается, что пламя вырвалось прямо ему в лицо. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами.

Ранее группа мужчин разожгла мангал для жарки шашлыков на балконе жилого дома в Москве. Местные жители жаловались на соседей в соцсетях и утверждали, что зона для жарки шашлыков и барбекю разворачивается там далеко не впервые.

В свою очередь депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что приготовление продуктов на открытом огне на балконе или лоджии квартиры запрещено в России. По его словам, за нарушение этого запрета гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, если никто при этом не пострадал.

Он добавил, что при нанесении ущерба соседскому имуществу или легкого вреда здоровью штраф может вырасти до 50 тысяч рублей. При этом за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти недобросовестному соседу, который готовит шашлыки на балконе, будет грозить уголовная ответственность.