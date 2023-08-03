Москвич проследил за 12-летней девочкой и изнасиловал ее в лифте В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в лифте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в лифте, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Согласно материалам дела, мужчина проследил за ребенком и зашел вместе с ней в подъезд.

По данным следствия, в дневное время 2 августа 2023 года мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного на улице Головачева в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой 12-летней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. СК ходатайствует об аресте подозреваемого.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области мужчина надругался над 11-летней школьницей. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, малознакомый мужчина надругался над ребенком около садоводческого товарищества «Черная грива». Подозреваемого задержали.

До этого в Калининградской области мужчина изнасиловал свою дочь-инвалида. Следствие установило, что надругательство над ребенком россиянин совершал неоднократно. О произошедшем стало известно после того, как девочка забеременела.