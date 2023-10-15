Москвич приковал жену наручниками в баре, но забыл ключи дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супружеской паре в Москве понадобилась помощь экстренных служб, после того как они неудачно уединились в одном из караоке-баров в центре российской столицы, пишет Telegram-канал SHOT. Мужчина приковал благоверную наручниками и только после этого вспомнил, что ключи забыл дома.

По данным канала, супруги всю ночь гуляли в заведении на Земляном валу, а под утро решили уединиться. Тогда мужчина достал прихваченные из дома наручники, а о ключах вспомнил только после того, как заковал любимую. Пришлось обращаться за помощью.

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