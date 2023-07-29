В Химках мужчина и женщина занялись сексом в парке и попали на видео

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В подмосковных Химках мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у прохожих и попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Типичные Химки». На кадрах видно, что влюбленные дали волю чувствам в зоне отдыха, расположенной на набережной у воды.

Подписчики канала осудили поведение пары. Некоторые комментаторы посоветовали заниматься сексом дома, а часть пользователей стала оскорблять пару. При этом нашлись и те, кто не осудил пару, указав, что мужчина и женщина хотели уединиться во время дождя.

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