Москвич пригрозил взорвать дом, когда его не пустили на военную операцию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Москвич Сергей Д. пригрозил взорвать дом, после того как его из-за 60-летнего возраста не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Получив отказ, электрик позвонил в полицию и заявил, что является украинским террористом и готов взорвать дом в Вешняках.

Сотрудники приехали к нему, не нашли взрывчатки и увезли Сергея в отделение.

Записаться в контрактники для отправки на Украину в Москве можно прямо по горячей линии от правительства Москвы. При этом срок службы в добровольческих формированиях будет засчитываться в страховой стаж. Речь идет об исчислении стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и декретным отпускам.

31 марта представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Он уточнил, что добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач.