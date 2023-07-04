Власти Москвы выделили грант на улучшение систем ПВО Москва выделила грант объединению «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

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Власти Москвы выделили грант научно-производственному объединению «Алмаз» на совершенствование систем противовоздушной обороны, говорится на официальном сайте мэра российской столицы Сергея Собянина. Постановление о выделении гранта было подписано градоначальником на заседании президиума правительства Москвы.

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз, — говорится в сообщении.

Уточняется, что выделенные из городского бюджета средства будут направлены на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в число которых также входят беспилотные летательные аппараты.

Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона, — сообщается на сайте правительства столицы.

Ранее в Ростехе заявили о намерении доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции на Украине. Заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков заявил, что штурмовик уже может применять высокоточное оружие.