Московский «Остров Мечты» назвал причину гибели женщины на аттракционе Парк «Остров Мечты»: причина смерти посетительницы — состояние ее здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк развлечений «Остров мечты»

Представители московского парка «Остров Мечты» подтвердили NEWS.ru гибель посетительницы аттракциона. Как сообщили в пресс-службе, ее смерть вызвана состоянием здоровья, но не работой самих аттракционов — они исправны. Помощь женщине до прибытия скорой помощи оказывал дежурный врач парка.

Мы подтверждаем несчастный случай. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный случай никак не связан с деятельностью парка аттракционов. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством, — заявили в пресс-службе.

Представители «Острова Мечты» выразили соболезнования семье погибшей в связи со случившимся.

О гибели женщины стало известно сегодня вечером. Ей стало плохо во время катания на аттракционе «Летная школа». По предварительным данным, 40-летняя посетительница каталась на аттракционе вмеcте с мужем и дочерью. Когда ее самочувствие ухудшилось, очевидцы пытались помочь и делали непрямой масcаж сердца, но спасти женщину не удалось.