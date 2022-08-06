Московские следователи раскрыли преступление 26-летней давности РИА Новости: в Москве правоохранители раскрыли убийство, совершённое более 26 лет назад

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Московские правоохранители раскрыли убийство мужчины, произошедшее на востоке столицы более 26 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах внутренних дел. Подозреваемый в совершении преступления задержан, он дал признательные показания.

Как рассказал собеседник агентства, 25 марта 1996 года в квартире одного из домов на Щёлковском шоссе был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Предположительно, с момента убийства до обнаружения тела прошло около 20 дней. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование не увенчалось быстрым успехом.

Однако четвертого августа текущего года подозреваемый в совершении преступления был задержан в Подмосковье. Он дал признательные показания.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента, и будучи под наркотиками, он выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего, — сообщил источник.

В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в столичном барбершопе BarbarossA на Рублёвском шоссе 18-летний мастер по имени Ильяс пырнул ножницами 26-летнего администратора салона Анвара. Уточняется, что подчинённый регулярно получал штрафы за опоздания на работу и мелкие оплошности вроде беспорядка на рабочем месте, но после очередного взыскания не выдержал и полез в драку.

В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на неё в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанёс несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Известно, что подозреваемый и жертва состояли в отношениях.