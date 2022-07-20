Минипиг Борис покусал хозяйку во время прогулки

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Жительницу Москвы во время прогулки покусал ее же минипиг по кличке Борис Андреевич. Неравнодушные прохожие подумали, что женщину ранили ножом, и вызвали полицию, сообщил Telegram-канал SHOT.

Наряд экстренно выехал на улицу Новодмитровскую. Никакого злодея с колюще-режущими не обнаружили. Зато нашли «жертву» — 35-летнюю Анну. Она призналась, что «свинью» ей подложил её же питомец, — говорится в сообщении.

По словам хозяйки, когда она выгуливала Бориса Андреевича, тот внезапно набросился на нее и укусил. Пострадавшей все же понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

Ранее жители Бутово пожаловались на вольно гуляющих по улицам района козлов. Хозяин парнокопытных живет в частном доме и выпускает своих питомцев гулять без присмотра. Соседи насчитали не менее 11 животных. По их словам, парнокопытные ломают кусты.