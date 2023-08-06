Минимум восемь человек утонули в московском регионе за последние жаркие дни SHOT сообщил, что минимум восемь человек утонули в московском регионе за последние дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум восемь человек утонули в водоемах Москвы и Подмосковья за последние жаркие дни, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, несколько человек погибли на глазах у других людей. Некоторые утонувшие были несовершеннолетними.

По данным SHOT, один человек погиб в свой день рождения будучи пьяным при заплыве в Большом Перовском пруду в столичном Новогиреево. Его пытались спасти друзья и возлюбленная, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина умер в машине скорой помощи. Еще один пенсионер умер во время купания в школьном озере в Зеленограде. В водоеме Ульяновского лесопарка в Новой Москве потонул 42-летний житель Бурятии.

Кроме этого, в Мытищах потонул девятиклассник, который плавал со своим братом на матрасе по Пироговскому водохранилищу. В Серпухове недалеко от Шуруповского моста был найден труп 63-летнего утопленника из Николаевской области. В Коломенском районе Подмосковья в реке Коломенка потонул 66-летний уроженец Белоруссии. В поселке Малаховка в Люберцах утонул 17-летний студент. В поселке Новосиньково под Дмитровом был найден труп утонувшего 15-летнего подростка.

Ранее хирург Дмитрий Березовский заявил, что резкое погружение детей в воду в жаркую погоду смертельно опасно из-за перепада температур, в результате которого может произойти нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, из-за чего ребенок потеряет сознание и утонет. Он уточнил, что такие случаи достаточно редки, но все же происходят. Во избежание трагедии врач рекомендует медленно входить в воду. Он также порекомендовал всегда держать детей в поле зрения и не оставлять их одних.