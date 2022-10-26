Метеоролог рассказал о начале потепления в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей и гостей столицы в среду будет ждать достаточно теплая, но облачная погода с вероятностью дождя ближе к вечеру, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его прогнозам, воздух прогреется до семи-восьми градусов тепла.

Среда в столице будет достаточно теплой, все из-за приближения теплого фронта. Но при этом в Москве ожидается достаточно сильная облачность. Столбик же термометра встанет на отметке в семи-восьми градусов. Также во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. В то же время ожидается несильный ветер со значением в 3–8 м/c, — заявил Шувалов.

Накануне Гидрометцентр России предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности из-за тумана и гололедицы. Отмечалось, что из-за тумана видимость на некоторых подмосковных дорогах составит не более 100–500 метров.

21 октября на севере и северо-западе столичного региона выпал первый снег: осадки зафиксировали в Шаховской и на метеостанциях Клина и Волоколамска. Жители Подмосковья отметили, что выпавший ночью снег к утру уже растаял, но остатки еще можно было застать на машинах ранним утром. Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что заморозки в столичном регионе связаны с набирающим обороты арктически циклоном.