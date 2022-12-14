Метеоролог рассказал, когда в Москве прекратятся дожди и снегопады Метеоролог Шувалов: снегопад в Москве закончится к вечеру 14 декабря, а дождей больше не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве закончится уже к концу рабочего дня, рассказал в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако, по его словам, вечером 15 декабря осадки возобновятся и будут идти до 16 декабря.

Вообще, столь обильным осадкам мы обязаны юго-западным фронтальным зонам, которые несут в столицу адриатические циклоны. В тоже время к вечеру четверга снегопад возобновится и продлится до утра пятницы, — заявил Шувалов.

Метеоролог отметил, что есть и хорошая новость: «летних» дождей в столице больше не ожидается. По словам Шувалова, столбик термометра опустится до отметки минус 5 градусов.

14 декабря утренние пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада. По данным столичного Дептранса, заторы наблюдались на Третьем транспортном кольце, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Ярославском, Можайском шоссе, Волгоградском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Мира. Также высокая загруженность фиксировалась на северо-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высота сугробов в столице и в Подмосковье достигла 19 и 26 сантиметров соответственно. Он отметил, что за сутки в столичном регионе выпало 20–25% суточной нормы осадков.