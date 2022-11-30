Метеоролог опроверг прогноз о 20-градусных морозах в Москве к концу недели Синоптик Шувалов заявил, что в Москве не будет 20-градусных морозов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы. По его словам, такие температуры могут наблюдаться только на востоке Московской области.

Такие морозы могут наблюдаться только на востоке Московской области и то с очень небольшой вероятностью. В столице же в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению. Подмораживать будет только в утренние часы. Столбик же термометра встанет на отметке в 9–14 градусов, — заявил Шувалов.

26 ноября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику.

В свою очередь Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.