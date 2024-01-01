Массовое ДТП произошло в Москве Восемь машин столкнулись на проспекте Мира в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве — сначала столкнулись две машины, затем на этом же месте еще шесть, сообщила ТАСС пресс-служба столичного ГУ МВД. Там отметили, что в первом происшествии пострадал один человек.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.

В середине декабря в Санкт-Петербурге кроссовер Geely сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе. Момент аварии на Народной улице попал на видео. На кадрах видно, как иномарка подскакивает на поребрике, сносит дорожный знак и вылетает на разделительную полосу, где стоят пешеходы. После этого автомобиль врезался в Volkswagen, стоявший на встречной полосе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами.