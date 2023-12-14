В Москве электромобиль Voyah Free протаранил семь припаркованных иномарок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель электромобиля Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что водитель электромобиля был госпитализирован.

Канал отмечает, что водитель мог находиться в нетрезвом состоянии, по крайней мере, после ДТП он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД.

По данным канала, электромобиль Voyah Free почти новый, в эксплуатации он находится всего несколько месяцев, однако владелец успел насобирать больше 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

Telegram-канал «Mash на Мойке» ранее сообщал, что в Санкт-Петербурге кроссовер Geely сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе. Момент аварии на Народной улице попал на видео. На кадрах видно, как иномарка подскакивает на поребрике, сносит дорожный знак и вылетает на разделительную полосу, где стоят пешеходы. После этого автомобиль врезался в Volkswagen, стоявший на встречной полосе.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. По данным канала, женщин забрали в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Медики диагностировали у 64-летней женщины перелом седалищной кости, у 80-летней — перелом правой голени.