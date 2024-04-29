Маленький мальчик выжил после падения из окна квартиры на 12-м этаже В Москве госпитализировали ребенка после падения из окна квартиры на 12-м этаже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По данным ведомства, в момент падения дошкольника его мать находилась в другой комнате.

Из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре выпал ребенок. Мальчик 2021 г. р. госпитализирован. На момент инцидента мать ребенка находилась в квартире и на непродолжительное время вышла в другую комнату, — говорится в публикации.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты контролируются Люблинской межрайонной прокуратурой. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а также не допускать ситуаций, при которых ребенок может самостоятельно открыть окно.

Ранее СМИ сообщали о падении двухлетнего ребенка из окна квартиры в Санкт-Петербурге. Малыш выжил, его доставили в реанимацию с ушибом мозга и легких, переломом теменных костей и ребра, а также ссадинами на спине.

До этого житель Барнаула сбросил маленькую дочь из окна второго этажа на вокзале. Мужчина попытался скрыться, однако сам попал под проходящий поезд.