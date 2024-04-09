Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры и попал в реанимацию «Mash на Мойке»: в Петербурге двухлетний малыш выпал из окна и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Малышу удалось выжить, его поместили в реанимацию.

Как отмечает канал, инцидент произошел накануне на Весельной улице. «Mash на Мойке» пишет, что ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей. У малыша диагностировали ушиб мозга и легких, перелом теменных костей и ребра, а также ссадины на спине. Также известно, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее семилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, случайно выдавив москитную сетку. По имеющимся данным, мальчик выжил, за его жизнь борются врачи. Правоохранители начали проверку в связи со случившимся.

Кроме того, в Москве мужчина упал с высоты в торговом центре рядом со станцией метро «Сходненская». Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. После падения администрация ТЦ обратилась по громкой связи к врачам, которые могли находиться в здании. На помощь мужчине подоспели несколько человек, которые попытались оказать пострадавшему помощь до приезда скорой. У мужчины осталась взрослая дочь.