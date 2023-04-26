Магазины Zara под новым названием откроются в Москве завтра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшие магазины Zara под новым названием Maag начнут открываться в Москве с 27 апреля, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости. По его словам, первая точка откроется в торговом центре «Авиапарк». Также работу должны начать и другие магазины, принадлежавшие Inditex, — Dub и Vilet.

27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ «Авиапарк», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что источники в Crocus Group подтвердили информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas.

Ранее аналитики подсчитали, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала специальной военной операции, потеряли примерно $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская компания H&M, а также испанская Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Pull & Bear и Stradivarius.

Генеральный директор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания вернется в Россию, если ситуация в стране изменится, однако это не произойдет в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в случае возвращения Inditex будет осуществлять свою деятельность в «собственных форматах».

В октябре прошлого года российское подразделение Inditex было продано ливанской Daher group.