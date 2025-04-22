Лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москву 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 мая в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве пройдут традиционные торжества, включая военный парад. На мероприятии ожидаются лидеры многих государств, в том числе главы крупнейших мировых держав.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль будет рад видеть на параде Победы всех, кто разделяет с Россией гордость и радость этого дня. По его словам, участие в праздничном мероприятии подтвердили свыше 20 глав государств и правительств.

Как ожидается, в Москву приедет председатель КНР Си Цзиньпин и глава Абхазии Бадра Гунба. Кроме того, участие в торжествах подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

На Красной площади компанию президенту РФ Владимиру Путину составят лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Какие еще мировые лидеры планируют посетить российскую столицу 9 мая — в инфографике NEWS.ru.