Собчак: московских студентов призывают идти работать в ЦИК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что студентов Московского Политехнического университета призывают идти работать в Центральную избирательную комиссию на выборах президента. По ее данным, от одной группы учащихся требуется привлечь шесть человек.

Как пишет журналистка, 19 декабря студентам второго курса магистратуры пришло письмо, в котором преподаватель пригласил желающих «поработать на платной основе в ЦИК». В публикации указано, что если учащиеся университета не запишутся на работу добровольно, то их могут привлечь в «обязательном порядке».



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