Наблюдатели из Сербии выразили готовность приехать на выборы президента РФ

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Члены главного избирательного органа Сербии — Республиканской избирательной комиссии (РИК) — выразили готовность приехать в Россию, рассказала ТАСС член Центризбиркома РФ Людмила Маркина. По ее словам, они готовы выступить наблюдателями за выборами главы государства в 2024 году.

Сербские коллеги выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах президента РФ, — отметила Маркина.

Члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Павел Андреев находятся в Сербии в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент) и органы местного самоуправления, которые состоялись 17 декабря. В рамках рабочей поездки они пригласили своих коллег в Россию для наблюдения за предстоящими выборами главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В 2024 году выборы президента состоятся в России. По данным ЦИК, на них будет потрачено свыше 33 млрд рублей. На проведение избирательной кампании деньги были выделены из федерального бюджета. Выборы главы государства будут проходить три дня, с 15 по 17 марта. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что электоральная кампания станет предметом нападок извне.