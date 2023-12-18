ЦИК ожидает беспрецедентную дискредитацию выборов президента РФ Памфилова: ожидается беспрецедентная дискредитация выборов президента РФ

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента в РФ, будет беспрецедентным, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1». Причем, по ее словам, нападки будут не только извне, но и изнутри.

Уровень интенсивности, напряженности и изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов, будет беспрецедентным. Но это внешнее вмешательство, тут еще надо защитить избирательную систему и саму процедуру от внутреннего дурака, простите. Потому что есть у нас кое-кто из тех, кто, знаете, когда говорят, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет, — сказала Памфилова.

Ранее российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Для этого глава государства прибыл к зданию Центризбиркома. Кадры президента РФ опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Отмечается, что Путин стал первым, кто подает документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы страны.

Ранее Песков заявил, что избирательный штаб Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах.