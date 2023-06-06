Какой была Москва до Собянина: фото 11 символов эпохи Лужкова 6 июня 1992 года Юрий Лужков был назначен мэром Москвы

Фото: Boris Babanov/Russian Look

6 июня 1992 года президент РФ Борис Ельцин назначил мэром Москвы Юрия Лужкова. Эту должность он занимал следующие 18 лет, за которые Москва по-своему преобразилась. Именно тому периоду столица обязана неповторимому стилю городской архитектуры, получившему незатейливое название «лужковский». О том, что это такое и как выглядят его знаковые постройки, — смотрите в фотообзоре NEWS.ru.

Правление Юрия Лужкова оставило на облике столицы неизгладимый след. В городе стали появляться постройки с всевозможными украшательствами и реплики из исторических стилей — классицизм смешивался с элементами футуризма, винтажное барокко — с брутальным бетоном, сталинский ампир — с дореволюционной эклектикой.

Сам Лужков в одном из поздних интервью вспоминал, что «старался сдерживать архитекторов, которые хотели разрезать исторический город стеклом и бетоном».

«Ведь что зачастую предлагали? Снести старое здание, которое является частью исторического ансамбля, и поставить там стеклянную коробку. То есть разорвать тончайшую историческую ткань и всунуть туда чуждый элемент. Разве это мыслимо? И я рад, что ряд архитекторов не стали делать эти вставные глазницы, а максимально деликатно интегрировали в историческую застройку новые элементы, которые не нарушали бы гармонии», — говорил Лужков в 2018 году.

11 символов Москвы Лужкова

1. Храм Христа Спасителя. Это копия взорванного в 1930 году храма. Восстановлен в 1999 году на месте существовавшего в советские годы бассейна «Москва». Новое здание не является точным воссозданием своего прототипа. Так, горельефы канонического храма были сделаны из белого камня, в копии они выполнены из бронзы.

2. ТЦ «Охотный ряд» и Манежная площадь. Юрий Лужков и Борис Ельцин торжественно презентовали этот комплекс летом 1997 года, к 850-летию Москвы, но после торжеств закрыли, потому что не успели доделать. В итоге объект ввели в строй только в декабре 1997-го. Одним из дизайнеров проекта был скульптор Зураб Церетели.

3. Бизнес-центр «Военторг» на Воздвиженке. Торгово-офисное здание, построенное на месте снесенного в 2003 году исторического Дома Экономического общества офицеров. Несмотря на заверения главного архитектора Москвы Александра Кузьмина о максимальном приближении облика нового здания к историческому, внешний вид бизнес-центра по сравнению со снесенным Военторгом претерпел существенные изменения. По опросу ведущих московских архитекторов, проведённому Forbes, этот объект занял первое место в списке «самых уродливых зданий столицы».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин Здание центрального Военторга на улице Воздвиженка

4. Торговый центр «Наутилус». Проект архитектора Алексея Воронцова, построенный в 1998–1999 годах в районе Лубянки (ул. Никольская, 25). Историк, краевед и автор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов иронично замечал, что это здание — «реально великая вещь» и единственная постройка, «где хай-тек смешался с модерном»: «У него интересная форма, неплохая мозаика — создается впечатление, что архитекторы искренне попытались совместить эти два стиля. Как бы ни старались, вышло плохо — я бы сравнил здание с утконосом».

Фото: Агентство «Москва» Торговый центр «Наутилус

5. Дом-яйцо на ул. Машкова в Басманном районе. Построен по проекту архитектора Сергея Ткаченко в 2002 году. «Это такая архитектура, что ее сначала невольно начинаешь сравнивать с прототипом. Думаешь, что настоящие яйца Фаберже — они как-то потоньше. Есть в них, образно выражаясь, какая-то ювелирность. А здесь как-то все это грубовато получилось», — отмечал искусствовед Григорий Ревзин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Дом-яйцо, построенный по проекту архитекторов Сергея Ткаченко и Олега Дубровского, на улице Машкова дом 1/11

6. Дом «Патриарх» на углу Малой Бронной улицы и Ермолаевского переулка в Пресненском районе Москвы. Построен в 2002 году по проекту архитектора Сергея Ткаченко. Проект вызвал разные отзывы среди горожан. Одни считают его интересным, другие называли дом «тортом» за круглую колоннаду и шпиль с лесенкой.

Фото: Агентство «Москва» Дом «Патриарх»

7. Измайловский кремль. Стилизованный под русскую архитектуру XVI–XVII веков развлекательный комплекс, построенный в 1998–2007 годах поблизости от исторической царской усадьбы Измайлово. Кремль состоит из нескольких музеев и выставочных площадок: музея русской народной игрушки, музея основания русского флота, музея истории русской водки, музея хлеба, музея миниатюр «Всемирная история в пластилине», клуба-музея и лектория «Традиционные маски и фигуры мира», Московского музея анимации, выставки «Япония. Куклы, сказки, легенды», а также интерактивного музея занимательных устройств «Дедушкин чердак».

Фото: Агентство «Москва» Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»

8. Здание театра Et cetera на Чистых прудах (Фролов переулок, 2). Объект возвели в 2005 году по проекту архитекторов Александра Великанова, Александра Кузьмина, Андрея Бокова и Марии Бэлицы. Окна здания различны по форме и стилям. Вход декорирован дворцовым порталом на манер французского дворца Бурже. В комплекс встроена гвоздеобразная башня, перекликающаяся с конструктивизмом.

Фото: Агентство «Москва» Московский театр Et Cetera

9. Высотный ЖК «Триумф-Палас» (Чапаевский переулок, 3). Стилизация под сталинский ампир и знаменитые высотки 1940–1950-х годов. Здание построено в 2006 году по проекту архитектурно-проектного бюро «Тромос» под руководством Андрея Трофимова.

Фото: Агентство «Москва» Вид на ЖК «Триумф Палас» со строительной площадки офисно-гостиничного комплекса стадиона «ЦСКА»

10. Элитный ЖК «Алые паруса» в районе станции метро «Щукинская» (улица Авиационная, 77–79). Так же, как и «Триумф-Палас», это стилизация под архитектуру позднесталинского времени. Построен по проекту того же архитектора Андрея Трофимова в 2001–2008 годах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Элитный ЖК «Алые паруса

11. Памятник Петру I Зураба Церетели. Скульптура, не нуждающаяся в представлении и ставшая одним из символом лужковской Москвы. Была воздвигнута в 1997 году по заказу столичного правительства к 300-летию российского флота.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Памятник Петру I