«Идет хоровод циклонов»: синоптик о причине аномальной погоды в столице Синоптик Шувалов предупредил о «хороводе циклонов» и сильном дожде в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник в Москве ожидаются сильный дождь и порывистый ветер, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. Также эксперт отметил, что летняя погода в столичный регион вернется только к выходным.

Вообще в ближайшие 2 дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередач. В среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до 18 градусов. Так что возвращения лета в Москву стоит ждать не раньше выходных, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во многих регионах пройдут дожди. В Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15–20 м/с. Также в Рязанской и в Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с.

Также главный агроном сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Владимир Викулов в беседе с NEWS.ru рассказал, чем чревато нашествия саранчи для сельхозугодий и какие способы борьбы с ним существуют. Эксперт отметил, что одним из наиболее важных факторов для размножения этого вида насекомого является засушливая погода.