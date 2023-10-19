Губерниев перечислил идеальных соведущих спортивного парада в Москве Губерниев заявил о намерении вести спортивный парад в Москве с Эммой Гаджиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с NEWS.ru, что хотел бы провести спортивный парад в Москве с Эммой Гаджиевой или Марией Орзул. По его словам, в России много прекрасных ведущих. При этом комментатор заверил, что в случае проведения подобного мероприятия, там точно соберется много замечательных спортсменов.

У нас много замечательных прекрасных ведущих, поэтому я бы поработал на мероприятии вместе с Эммой Гаджиевой, Марией Орзул, Яной Батыршиной, Ольгой Васюковой. Замечательных спортсменов, которых бы хотели увидеть все на этом параде, еще больше, — сказал Губерниев.

Ранее комментатор заявил, что с удовольствием согласился бы вести спортивный парад на Красной площади, если бы эта традиция была возобновлена в России. Также он одобрил идею объявления в стране Года спорта.

До этого на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов в столице. Глава государства также положительно оценил предложение главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева объявить 2024-й Годом спорта.

Парады физкультурников — это советская спортивная традиция, направленная на популяризацию спортивного образа жизни среди граждан. Первый такой парад прошел в Москве в 1919 году, а последний — в 1954-м.