Губернатор Воробьев опубликовал видео на фоне горящего «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пятеро человек из числа госпитализированных с места теракта в «Крокус Сити Холле» находятся в тяжелом состоянии. Видео с места ЧП он опубликовал в своем Telegram-канале.

Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро — в тяжелом состоянии, — написал Воробьев.

Воробьев добавил, что в тушении пожара задействованы два вертолета службы МЧС. По словам губернатора, сейчас главная задача — потушить огонь. Он распространился по большой площади.