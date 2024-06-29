Губернатор исключил строительство концертного зала на месте «Крокуса» Воробьев: концертный зал на месте сгоревшего «Крокуса» восстанавливать не будут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут, рассказал РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, власти региона не планируют реконструкцию здания.

Концертного зала там больше не будет, — коротко прокомментировал ситуацию глава области.

Ранее Воробьев допустил, что идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» уже обсуждается с собственником. Объект будет посвящен погибшим, обратил внимание он.

До этого губернатор Подмосковья объявил о возможном появлении памятного сквера на месте концертного зала. На полях Петербургского международного экономического форума он пояснил, что уже обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но на тот момент к единому мнению не удалось прийти.

11 июня директор ФСБ Александр Бортников информировал, что была установлена причастность Главного управления разведки Министерства обороны Украины к теракту в «Крокусе». Представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в Российской Федерации, констатировал он.