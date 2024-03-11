Грузовик с неизвестной жидкостью опрокинулся на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. Авария произошла на внешней стороне 61-го км автомобильной дороги перед развязкой с Рублевским шоссе.

На опубликованном ролике видно, как грузовик с цистерной заносит, после чего она заваливается на бок. Из перевернувшегося авто что-то начало выливаться прямо на дорогу.

Отмечается, что на месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства и причины ДТП, а также информация о пострадавших выясняются. Дептранс рекомендовал автомобилистам выбирать пути объезда, поскольку движение в районе аварии затруднено.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте возле ТЦ «Океания» столкнулись несколько автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что в аварию попали два авто. На одном из них шашки такси. Факт ДТП подтвердили в московском дептрансе.

До этого фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, проводится проверка.