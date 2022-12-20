Группа людей закидала кувалдами посольство Финляндии в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

Неизвестные закидали кувалдами посольство Финляндии в Москве, видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал «Мослента». По кадрам не получается определить, настоящие это были кувалды или муляжи. Посольство расположено в Кропоткинском переулке.

Группа людей в масках 20 декабря собралась у здания посольства в Кропоткинском переулке и провела эту странную акцию, — пишет канал.

К настоящему моменту нет официальной информации о том, с чем связан этот шаг неизвестных и чем он вызван. Однако Telegram-канал «Медный всадник» пишет, что акция стала ответом на «провокации на российские диппредставительства в Финляндии».

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что жители Хельсинки демонстративно сожгли флаг РФ 6 декабря по случаю Дня независимости Финляндии. В связи с этим ведомством был принят дипломатический демарш в отношении Финляндии. Представители МИД России назвали эти действия недопустимым актом надругательства и призвали привлечь поджигателей флага к ответственности.

До этого власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который подарил городу Советский Союз. Монумент планируют передать Художественному музею Хельсинки, где решат его дальнейшую судьбу.