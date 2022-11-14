«Голубчик, вам лечиться надо»: Вассерман о планах исключить Россию из G20 Вассерман призвал Зеленского лечить голову, из-за призывов исключить Россию из G20

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru, что не понимает, какое отношение имеет Украина к саммиту «большой двадцатки» и осудил попытки Киева обратиться к G20 с просьбой об исключении России из состава группы. По мнению парламентария президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне таких заявлений «надо лечиться».

Я если честно вообще не понимаю, какое отношение имеет Украина в целом Зеленский в частности, к большой 20ке. Ведь в G 20 входят страны занимающие ключевые места в мировой экономике и способные на нее соответствующим образом влиять. Украина же ни по одному из пунктов не входит в первую двадцатку мира. Скажу больше, Украина не входит и в список 50 наиболее развитых стан. Россия же входит в большую двадцатку по совершенно объективным причинам и показателям, и именно поэтому исключить Россию из G 20 невозможно. И даже в том случае, если страны запада попробовали бы решать глобальные проблемы без России, это привело бы только к тому, что глобальные проблемы начали бы решать без участия стран Запада, — заявил Вассерман.

По его мнению, только Россия в данный момент может восполнить дефицит на энергорынке. Так, как ни один ветряк или солнечная батарея, за весь срок своей службы, не могут произвести достаточно энергии для проведения отопительных сезонов.

И данный вопрос, кстати планируется к обсуждению в рамках саммита. И проводить подобные обсуждения без России нет никакого смысла, да никто и не будет. А Зеленский просто несет ахинею, как говорится «голубчик, вам лечиться надо», — добавил Вассерман.

Саммит G20 стартует на индонезийском острове Бали 15 ноября и продлится два дня. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.