Генерала Росгвардии задержали по факту крупного мошенничества Следователи задержали генерала Росгвардии Варенцова по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали на территории Москвы руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Операция прошла в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

С ним в настоящее время ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании генералу Росгвардии меры пресечения, — добавил источник.

Следствие намерено добиться ареста для фигуранта дела. Официального подтверждения от правоохранителей представители СМИ пока не получали.

В марте этого года по данному факту уже арестовали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

В случае если вина Чепкасова и Варенцова будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что центр, которым руководил Чепкасов, отвечает за IT-инфраструктуру Росгвардии. Она включала в себя телекоммуникации, кибербезопасность и внедрение отечественного программного обеспечения.