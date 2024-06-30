Гасанов рискует потерять две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити» Налоговая требует изъять у блогера Гасанова две элитные машины и апартаменты

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Гусейн Гасанов

Федеральная налоговая служба России требует изъять у блогера Гусейна Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити», следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Москвы. Речь идет об автомобилях Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также о квартире площадью 124 квадратных метра в Neva Towers.

В карточке дела указано, что начальная стоимость двух машин составила 42 млн рублей, а апартаментов — 70 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, рыночная стоимость Rolls-Royce доходит до 150 млн рублей, Chevrolet Tahoe — 11 млн рублей, а квартиры — 150 млн рублей.

Telegram-канал SHOT ранее также сообщил, что налоговая заблокировала счета Гасанова. По данным канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС в 144,8 млн рублей. Как отметил источник, счета заблокировали в четырех банках из-за того, что блогер не оплатил налоги.

Адвокат блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, рассказала, что ее подопечная закончила ознакомление с материалами уголовного дела. Основательница «Марафона желаний» также проходит по статье о легализации имущества преступным путем. Уголовное дело против Блиновской насчитывает 46 томов.