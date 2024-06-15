SHOT: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой более 144 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гусейн Гасанов

Telegram-канал SHOT сообщает, что налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. По данным канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС — 144,8 млн рублей.

Как отметил источник, счета заблокировали из-за того, что Гасанов не оплатил налоги. Отмечается, что счета у блогера заблокированы в четырех банках. Также по версии канала, налоговая уже обратилась в суд, чтобы взыскать средства с Гасанова.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По предварительным данным, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста на счета, погасить задолженность или оспорить ее размер. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил, что при таком сценарии существуют определенные риски.

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.