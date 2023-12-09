Финалистка «Пацанок» соврала про изнасилование и нарвалась на штраф Mash: участница «Пацанок» соврала полиции про изнасилование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финалистка четвертого сезона социального реалити-шоу «Пацанки» Яна Цветкова обратилась в полицию с ложным сообщением о попытке изнасилования, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, она позвонила в дежурную часть, будучи пьяной. Теперь ей грозит штраф за ложный вызов сотрудников правоохранительных органов.

Согласно информации канала, инцидент произошел 5 декабря, в этот день Цветкова отдыхала в квартире на Рублевке в компании нескольких мужчин. Как пишет Baza, перебрав с алкоголем, она обвинила своих знакомых в том, что те хотят ее изнасиловать, попыталась выпрыгнуть из окна третьего этажа, а позднее позвонила в полицию. Сотрудники выехали на Рублевку и, по данным канала, уже на месте выяснили, что у девушки разыгралась фантазия, ей выписали протокол о ложном вызове, теперь ей грозит штраф. Тем временем МВД начало проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Людмилу Ушакову, ее подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Краснодарский отдел полиции объявил ее в федеральный розыск в конце сентября 2023 года.

В прошлом году участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей. Девушка ударила мать ножом в спину и повредила руку отцу. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки, а мужчину доставили в отделение травматологии, у него был поврежден нерв на левой руке. Саму Колупаеву сразу задержали правоохранители.