Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов четверых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщается на сайте службы. В список попали те, кого следствие считает непосредственными исполнителями теракта.

В перечень включены Саидакрам Рачабализода, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни. Им от 20 до 33 лет.

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых обвиняемых по делу о теракте. Все они арестованы до 22 мая. У некоторых из фигурантов дела есть семьи и дети. Они либо вовсе не говорят на русском языке, либо делают это плохо. В суде обвиняемые общались через переводчика.

Сегодня начальник ГУ МВД РФ на транспорте Олег Калинкин заявил, что на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности. По его словам, в них включены стандартные процедуры: досмотровые мероприятия и работа кинологов с собаками.