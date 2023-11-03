Электричка в Подмосковье протаранила выехавший на красный автомобиль

Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas

В подмосковной Шатуре электричка протаранила легковой автомобиль, водитель которого пытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет, сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба. Водителя госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребер.

В районе деревни Осаново водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути, игнорируя красный сигнал светофора, в результате чего пригородный поезд протаранил легковушку. Очевидцы происшествия сразу же позвонили в службу 112, — говорится в сообщении.

Пострадавший самостоятельно выбрался из автомобиля. Прибывшие на место ДТП экстренные службы оказали ему психологическую помощь и передали медикам.

Ранее один человек погиб в результате столкновения автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Саратовской области. Еще одна женщина получила травмы, ее срочно доставили в больницу.

До этого жителя Приморья сбил поезд на железнодорожном переезде в Смоляниново. На появившихся в Сети кадрах видно, как он идет в сторону путей. В этот момент его сбил локомотив. Мужчина упал, однако вскоре встал, отряхнулся и быстро ушел. Поезд после произошедшего остановился, машинист пытался догнать пострадавшего, но безуспешно.