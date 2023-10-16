Cмертельное ДТП с участием авто и поезда произошло под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек стал жертвой столкновения легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Саратовской области, заявил в Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. По его словам, еще одна женщина получила травмы, ее срочно доставили в больницу.

В Красноармейском районе на станции Карамыш на ж/д переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. В результате ДТП из легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу, — сообщил Юрин.

Накануне поезд сбил 15-летнего подростка на западе Москвы. По данным управления СК, молодой человек перебегал железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Юноша скончался на месте, следователи возбудили уголовное дело. На месте происшествия провели проверку, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее товарный поезд в Алтайском крае сбил 16-летнего подростка. По данным СК, происшествие случилось по вине юноши, который вышел в габарит следования поезда. Мальчик выжил, его госпитализировали. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.