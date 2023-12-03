Два ребенка оказались заперты в горящей квартире в Москве МЧС: двое детей оказались заперты в горящей квартире многоэтажного дома в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Библиотечной улице в Москве два ребенка оказались заперты в горящей квартире в 16-этажном доме, сообщил «360» источник в МЧС. Несовершеннолетние позвали на помощь, высунувшись из окна 11-го этажа. Родителей с ними нет. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

В Центральном округе Москвы произошел в доме пожар. Соседи заметили в окне полыхающей квартиры двоих детей, — сказал источник.

В Сети также опубликовали фото с места происшествия. На кадрах видно, что из окна вырываются сильное пламя и черный дым.

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Накануне двух детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры многоэтажного дома в Юго-Восточном административном округе Москвы. Пожар произошел на Новомарьинской улице. Спасенных передали медикам.

Ранее в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области при пожаре погибли два ребенка двух и трех лет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. По данным ведомства, в момент происшествия дети находились дома одни, мать ушла к соседям. В МЧС уточнили, что из-за детской шалости в квартире в двухэтажном доме загорелся диван. В связи с трагической ситуацией ведомство призвало родителей быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра.