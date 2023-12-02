Дети оказались заблокированы в горящей квартире многоэтажки в Москве РЕН ТВ: двух детей и взрослого спасли из горящей квартиры в многоэтажке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры многоэтажного дома в Юго-Восточном административном округе Москвы, передает РЕН ТВ. Пожар произошел на Новомарьинской улице.

По данным источника телеканала, спасенных передали медикам для осмотра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в субботу, 2 декабря, четыре человека пострадали во время пожара в хостеле в Москве на Гражданской улице. Причиной возгорания мог стать подключенный к зарядному устройству аккумулятор. Администраторы попытались потушить огонь самостоятельно, но сделать им это не удалось. Из хостела эвакуировали 190 человек. Пострадавших госпитализировать не стали. Возгорание потушили.

1 декабря пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. Один человек пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполнял помещение крытого рынка. Позднее стало известно, что при тушении огня 22-летний спасатель сорвался с крыши. Его госпитализировали, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.