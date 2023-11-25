Шалость с огнем унесла жизни двух маленьких детей МЧС: два маленьких ребенка погибли при пожаре в Челябинской области

Фото: МЧС РФ

В поселке Мирный Сосновского района Челябинской области при пожаре погибли два ребенка двух и трех лет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. По данным ведомства, в момент происшествия дети находились дома одни, мать ушла к соседям.

Погибли дети двух и трех лет в Челябинской области. Мама ушла к соседям и оставила детей одних. Диван загорелся в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Мирный. По предварительной информации, причиной трагедии стала детская шалость, — сообщило ведомство.

Детали трагического происшествия устанавливаются. МЧС призвало родителей быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее мать с двумя детьми пяти и 11 лет погибли в результате пожара в частном доме в Перми. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Руководство управления СКР взяло расследование дела на особый контроль.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.