«Дождь весь день»: синоптик предупредил москвичей о смене погоды Синоптик Шувалов предупредил о проливных дождях в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сушь и бездождье сменится ливнями, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, столбик термометра опустится до 15 градусов тепла.

Наступит долгожданный перелом в погоде, сушь и бездождье останутся в прошлом. Уже в полночь начнется дождь, который будет продолжаться весь завтрашний день, естественно, с перерывами, — сказал Шувалов.

Он добавил, что ветер сменится на северный и северо-западный, а давление упадет до 738 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 1 мая ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха днем будет достигать 18 градусов тепла.

В свою очередь синоптики Центра погоды «Фобос» сообщили, что на начавшейся неделе в Центральной России ожидаются первые весенние грозы. Их стоит ожидать с 27 апреля. Причиной тому станет приближение с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков. Кроме того, ливни продолжатся в пятницу, 28 апреля. На выходных похолодает, возможность выпадения осадков сохранится.