Синоптики предупредили о первых весенних грозах в Центральной России «Фобос»: в Центральной России ожидаются первые весенние грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что на начавшейся неделе в Центральной России ожидаются первые весенние грозы. Их стоит ожидать с 27 апреля, сообщают «Метеовести».

Причиной тому станет приближение с запада холодного атмосферного фронта, вдоль которого вырастут шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8–10 км, — пояснили ученые.

По их данным, ливни продолжатся в пятницу, 28 апреля. На выходных похолодает, возможность выпадения осадков сохранится.

При этом начало недели напомнит о раннем лете, считают в «Фобосе». Так, 24 апреля станет самым комфортным днем весны. Под утро прогнозируется около 4 — 9 градусов тепла, а днем в регионе воздух прогреется почти до показателей июня — будет от 17 до 22 градусов тепла.

Ранее сообщалось,что Институт прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировал на Земле мощную магнитную бурю. Согласно данным мониторинга космической погоды, она поднялась до уровня G4 — очень сильно по шкале из пяти показателей. При заметном возмущении магнитного поля Земли могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 их могут фиксировать даже в тропиках.