Для испытания дронов выделят воздушный коридор под Москвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Москвой выделят воздушный коридор для испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере производства дронов. Уточняется, что это будет зона протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в московском индустриальном парке «Руднево» и подмосковным аэродромом «Волосово».

По данным издания, данный вопрос правительство Москвы обсуждает с Госкорпорацией по организации воздушного движения. Предполагается, что беспилотники массой до 30 килограммов будут испытывать в самом «Руднево», а тяжелые и сверхтяжелые дроны — на сторонних полигонах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране может не хватить одного миллиона специалистов по беспилотным летательным аппаратам, которых планируется обучить к 2030 году. По его словам, отрасль БПЛА развивается очень стремительно, из-за чего с каждым днем требуется все больше квалифицированных кадров.

Он подчеркнул, что в России эта отрасль имеет свой вектор развития, а сами дроны используются в различных сферах, в том числе в обороне, почтовой службе и лесоохране.

До этого сообщалось, что в Камчатском крае запустили производство дронов-камикадзе для нужд СВО. Первая партия из 80 беспилотников готова в отправке в зону спецоперации.